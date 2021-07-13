Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü tespit etti.

Ekipler, kurdukları halat sistemiyle kediyi kuyudan çıkardı.

-"Kendim düşsem o kadar üzülmezdim"

Ev sahibi Güler Akyürek, ekiplere teşekkür ederek, "Gece sabaha kadar kuyuda bağırdı durdu. Sabaha kadar onunla birlikte ben de uyuyamadım. Amasyadan gelen ekipler girdiler kuyudan çıkardılar. Süt verdim, saç kurutma makinesi ile kuruttum. Çıktığında o kadar sevindim ki kendim düşsem o kadar üzülmezdim" diye konuştu.