Amasya'da süt evleri çoğalıyor

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üreticilerden gelen talepler üzerine Amasya merkeze bağlı Tuzsuz köyünde süt evi açılarak ve süt alımına başlandı.



Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Arslan, Tuzsuz köyü muhtarlığı ve üretim yapan üye üreticilerle süt evinin yer masraflarını ortaklaşa yaptıklarını belirtti. Süt evinde birlik tarafından süt soğutma tankı, termosifon, elektrik, su tesisatı, lavabo, süt pompası ve fayans giderlerinin birlik tarafından karşılandığını aktaran Arslan, süt evinde köyden bir üreticinin de istihdam sağlandığını söyledi. Süt evinde üretilen sütün sabah ve akşam alınıp, kalitesini korumak adına da tüm kontrolleri yerinde yapılarak sütün soğutulması sağlanıyor.



"Geleceğimiz için üret Türkiye'm…"



Kırda ve kırsalda süt üretimini arttırmayı amaçladıklarını belirten Arslan, "Amacımız ilimizde hayvansal üretim yapan kır ve kırsalda yaşayan üreticilerimizin süt üretimlerini artırabilmek, üreticilerimizi süt sığırcılığına teşvik edebilmek ve üretimin değeri fiyattan pazarlanmasını sağlayabilmektir. Tuzsuz, Amasya iline bağlı bir köydür. Amasya il merkezine 31 km uzaklıktadır. Köyün geçimi tarım ve hayvancılıktır. Arazisi sulu tarıma uygun bir köydür. Köyde hayvancılıkla beraber, soğan, mısır ve buğday ekimi yapılmaktadır. Geleceğimiz için üret Türkiye'm" dedi. - AMASYA