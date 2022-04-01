(Drone) Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi - Son Dakika

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Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, meraya otlamaya götürülen koyunların yeni doğan kuzularıyla buluşma anı, görüntülendi.

İşletmede her yıl şubat ayının ortasında başlayıp nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında yetiştiriciler, tatlı bir telaş yaşıyor. Doğum yapan ya da yapmak üzere koyunların özenle bakıldığı işletmede, ağıllar dünyaya yeni gelen hayvanların sesleriyle şenleniyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu süt emmek için annelerine doğru koşuyor. kmrnmKuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşma anı, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

Koyun ile kuzusunun yüzlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması, dikkat çekiyor.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Evren Albayrak, gazetecilere, döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda ikiz ve üçüz doğumların sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Irkın et kalitesinin de yüksek olduğuna işaret eden Albayrak, "Bu yıl 5 bin kuzu mevcudumuz oldu. Doğumlarımızın büyük kısmı tamamlandı. Çalışmalarımızı aksatmadan, mesai gözetmeksizin bakım ve beslemeye özen göstermekteyiz. Mevcut sayı programımızın üstünde ve gayet bereketli bir sezon geçirdik." dedi.

Albayrak, anne koyun ve yavrularının birbirlerini sesleri ve kokularından tanıdığını vurgulayarak, "Bu, Allah'ın bir mucizesi. Birbirlerini görür görmez bir anda süte saldırarak beslenmelerini yapıyorlar. Dikkat edilen bir diğer özellik ise hiçbir kuzu farklı bir anneye gitmiyor. Hiçbir anne de kendisinden olmayan kuzuyu kabul etmiyor. Her anne, kendi kuzusunu besliyor. O anki coşku, kavuşma, herkesin gönlünde bir duygusallık yapıyor."