Amasya'da süt ve süt ürünlerine denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da süt ve süt ürünlerine denetim - Son Dakika

Amasya'da süt ve süt ürünlerine denetim

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Amasya'da süt ve süt ürünlerine denetim, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" sloganıyla çıktığı yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasının Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu ifade eden Şeker, şunları dile getirdi:

"Bu yıl Bakanlığımız gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerine ilaveten 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatmıştır. Denetim seferberliği kapsamında bugün süt ve süt üreten işletmeler ve takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetlenmiştir. Denetimler bu hafta cumartesi gününe kadar devam edecektir. Denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız."

Vatandaşlardan usulsüzlük ve uygunsuzluk gördüklerinde ALO 174 Gıda Hattı'nı aramalarını isteyen Şeker, denetimlerde şartları uygun olmayanlara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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