Amasya'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı
34 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Şahin Saygıner (31) idaresindeki 60 T 6007 plakalı taksi, Karabük
köyü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu Seval Öztürk (36) yaralandı. Taşova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA
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