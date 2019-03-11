Son Dakika Haberleri: Amasya'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı

Amasya'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı

34 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da Taksi Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Şahin Saygıner (31) idaresindeki 60 T 6007 plakalı taksi, Karabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile yolcu Seval Öztürk (36) yaralandı.


Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Karabük, Taşova, Amasya, Güncel
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