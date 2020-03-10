Amasya'da taksimetre denetimi - Son Dakika
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Amasya'da taksimetre denetimi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.

Amasya'da taksimetre denetimi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı odaklı faaliyetleri programı kapsamında Amasya Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Amasya'da faaliyet gösteren takoğraf servisleri ile ticari taksilerde kullanılan taksimetre ve taksimetre muayene servislerine ani denetimler yapıldı. Yapılan taksimetre denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği bildirildi. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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