Amasya'da taksimetre denetimi - Son Dakika

Amasya'da taksimetre denetimi
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı odaklı faaliyetleri programı kapsamında Amasya Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Amasya'da faaliyet gösteren takoğraf servisleri ile ticari taksilerde kullanılan taksimetre ve taksimetre muayene servislerine ani denetimler yapıldı. Yapılan taksimetre denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği bildirildi. - AMASYA
Son Dakika Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti