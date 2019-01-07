Son Dakika Haberleri: Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu

Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu

7 dakika önce

AMASYA'da satış için internete çıkarılan Osmanlı dönemine ait 4 kılıç, yüzükler ve değişik dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
AMASYA'da satış için internete çıkarılan Osmanlı dönemine ait 4 kılıç, yüzükler ve değişik dönemlere ait sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., adli kontrol karıyla serbest bırakıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri elinde tarihi eser bulundurduğu ve bir alışveriş sitesi üzerinden satış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, M.K.'nin evinde yaptığı aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve 1 cami alemi ele geçirdi. El konulan eserler Amasya Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tam 3 Milyon Tane! Ahırda Yetiştirdiği Solucanlar Ekmek Kapısı Oldu 5 Kilo Gübresini Aldı, Şimdi 3 Milyon Solucanı Var

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:49:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]