Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi

18.05.2022 17:20
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede çıkan yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi.

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede çıkan yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, Amasya'nın gözbebeği Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu alanda yangın çıkması nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Yangının itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle çevredeki diğer tarihi yapılara sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz. Çok şükür, can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacak. Hasar gören alanda kısa sürede tadilat yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sarı, yangının çıkış sebebinin kapsamlı şekilde araştırıldığını kaydetti.

Öte yandan yangının yol açtığı hasar da görüntülendi.

Harşena Dağı'nda, Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede dün çıkan yangın bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçramış, alevler Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Mehmet Sarı, İtfaiye, Amasya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:26:40. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangın nedeniyle hasar oluşan alan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement