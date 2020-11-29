Amasya'da tarihi proje: Yeşilırmak yemyeşil akacak - Son Dakika

Amasya'da tarihi proje: Yeşilırmak yemyeşil akacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı:

"Amasya'mız için tarihi bir proje olacak"

AMASYA - Amasya'da 'Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi' hayata geçiriliyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çeşitli kurumların paydaş olarak katıldığı projeyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası daimi listesine girmeyi hedefleyen tarihi kentin ortasından geçen nehrin suyunun yemyeşil ve tertemiz akacağını belirtti.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, DSİ, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların paydaş olarak katıldıkları projenin protokolünün imzalandığını anlatan Belediye Başkanı Sarı, "Yeşilırmak'ın adı gibi yemyeşil akmasını hedefliyoruz. İçerisinde ördekler, balıklar oynaşacak. Çevresinde insanlar dolaşacak" dedi.

Yapay sulak alan arıtma sisteminin uygulanacağı proje ile bölgenin hayat suyu nehrin kirlilikten kurtarılarak su kalitesinin iyileştirilip korunması ile turizm, tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarındaki ekonomik değerin artırılması hedefleniyor.

Alanında uzman kişilerce fizibilite çalışmaları yürütülen projenin 2,5 yılda hayata geçirilmesini öngördüklerini vurgulayan Başkan Sarı, "Amasya'mız için tarihi bir proje olacak diye düşünürüm. Hem Amasya'mızın güzelliği hem de tarihi mekanların korunması, ırmaktaki kirliliğin kaybolması ve Yeşilırmak'ın yemyeşil akması adına fevkalade bir proje olacak" şeklinde konuştu.