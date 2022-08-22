Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı

22.08.2022 10:05

Amasya'da tarım işçilerini taşıya minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Amasya'da tarım işçilerini taşıya minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya- Çorum karayolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık'ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - AMASYA

YORUMLAR
500
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 20 yaralı Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama Dünya Gençler Şampiyonu Karakaya'ya karşılama Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:06 Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
11:46 Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
11:39 İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti
11:37 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
11:35 Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 12:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement