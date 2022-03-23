AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI - Son Dakika
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AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI

23.03.2022 10:04

AMASYA'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole uçtu.

AMASYA'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazada yaralanan 19 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Merkezden Çorum istikametine giden K.A. idaresinde tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole düştü. İhbarla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18'i kadın 19 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI

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Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu! Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi (1) Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi (1)

Minibüs, Amasya, Tarım, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI - Son Dakika
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