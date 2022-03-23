AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI - Son Dakika
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AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI

23.03.2022 10:47

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya- Çorum kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Bugün işçilerimizi taşıyan bir servis aracı, Amasya Göynücek yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış ve takla sonucunda 19 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 1'i erkek 18'i kadın işçimizdir. Şu an itibarıyla gerek AFAD, gerek 112, gerek jandarma olay yerine ulaşmıştır. Yaralılarımızı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hemen taşımışlardır. Arkadaşlarımız yararlılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır bir yaralımız yoktur. İnşallah en kısa sürede buradan tedavileri yapılıp, taburcu edileceklerdir" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren tarım işçilerinden Emine Yıldırım, o anları anlatarak, "Çalışmaya gidiyorduk. Aniden oldu, yolda hızlı dönüş olunca devrildik" dedi. (DHA)

AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI
AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI

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AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI - Son Dakika
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