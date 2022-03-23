Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı

23.03.2022 10:47
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı

Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kadriye Aydoğdu yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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