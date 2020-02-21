Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği - Son Dakika
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Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği

7 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.

Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen tarım, orman, hayvancılık odaklı strateji ve politikalarında iş birliği yapılması için bir toplantı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda bir iş birliği çerçeve protokolü hazırlandı.


İmzalanan protokolde; alt yapının ortak kullanımı, personel ve eğitim, AR-GE, öğrenci etkinlik, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri, konularının iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılabilmesi için gereken çerçeve ortaya konuldu. Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında iş birliğinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker arasında bir toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda Üniversite ve İl Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan protokolde; Amasya'da tarım ve hayvancılık konularında yapılacak iş birliği ve uygulanabilecek proje konuları ele alındı. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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