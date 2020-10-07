Amasya'da Tarımsal Sulama Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında, Tarımsal Sulama Toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ 73. Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, DSİ 73. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün müştereken çalışarak oluşturduğu "Amasya'da Tarımsal Sulama Raporu"nun sunumu yapıldı.

Vali Masatlı, su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik sürdürülen çalışmaların Amasya açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek, kurumları koordinasyon içinde çalıştırıp, iyi planlama yapıp, kaynakları verimli kullanmak gerektiğini, bu sayede çiftçilerin çok üretip ülke tarımına katkı sağlayacağını söyledi.

Toplantıya, DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer katıldı.