Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayrettin köyünde tarlada sulama yapan Hamza Can Kaya'nın (26) üzerine yıldırım isabet etti.

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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