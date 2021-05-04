Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayrettin köyünde tarlada sulama yapan Hamza Can Kaya'nın (26) üzerine yıldırım isabet etti.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Kaya'nın öldüğünü belirledi.
Kaya'nın cenazesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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