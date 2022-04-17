Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Çulpara köyü mevkiinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

YARALIYI KURTARMAK İÇİN EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçta bulunan yaralı Kibar Dokunay'ı kurtarmak için zamanla yarıştı. hurdaya dönen araçtan çıkarılan Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.