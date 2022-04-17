Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı

17.04.2022 19:26

Amasya'nın Göynücek ilçesinde meydana gelen kazada, taş yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çulpara köyü mevkiinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

YARALIYI KURTARMAK İÇİN EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Hafif ticari aracın sürücüsü Cemal Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçta bulunan yaralı Kibar Dokunay'ı kurtarmak için zamanla yarıştı. hurdaya dönen araçtan çıkarılan Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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