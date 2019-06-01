Son Dakika Haberleri: Amasya'da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
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Amasya'da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı

1 saat önce

Amasya'da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 228 adet ve bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 370 adet artarak 117 bin 16'ya çıktı.

Amasya'da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı, System.String[]
Amasya'da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 228 adet ve bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 370 adet artarak 117 bin 16'ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Amasya'da 2019 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 228 adet (yüzde 0,20) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 370 adet (yüzde 2,1) artarak 117 bin 16 oldu.

2019 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla Amasya'daki toplam 117 bin 016 motorlu kara taşıtının; yüzde 50,1'i (58 bin 653) otomobil, yüzde 2,6'sı (3 bin 042) minibüs, yüzde 0,6'sı (711 adet) otobüs, yüzde 14,7'si (17 bin 146) kamyonet, yüzde 3'ü (3 bin 525) kamyon, yüzde 10,6'sı (12 bin 420) motosiklet, yüzde 0,2'si (290) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 18,1'i (21 bin 229) de traktörlerden oluştu.

Nisan ayında 3 bin 378 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14,3 ile kamyonet ve yüzde 7,0 ile traktör takip etti.

2019 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 008 bin 927 oldu. Amasya'da toplam 117 bin 016 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,5'ini oluşturdu.

Amasya'da 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla kamyonet (yüzde 3,6), motosiklet (yüzde 2,7) ve traktör (yüzde 2,1) oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin yüzde 53,4'ü beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızıyken, yüzde 10,2'sini diğer renkler oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,2'si dizel, yüzde 24,7'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'ini elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
Amasya, Güncel
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