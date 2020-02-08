Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadı - Son Dakika
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Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadı

6 saat önce

Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadıAMASYA'da Belediye, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen deprem, yangın ve doğal afet tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadı

AMASYA'da Belediye, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen deprem, yangın ve doğal afet tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatta, dumandan etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlar, kurtarıldı.

Kentte, Amasya Belediyesi'ne ait makine ikmal müdürlüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrası meydana gelen depremde yıkımların altında kalanların kurtarılıldığı, tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta ilk olarak meydana gelen yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen personele İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi atlama yatağıyla kurtarıldı. AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için enkazın etrafına arama sistemi kurarak yerini tespit ettikleri vatandaşları da kurtardı. 112 ekiplerine teslim edilen 2 kişi, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesinin ardından tatbikat sona erdi.

Deprem ve yangının insanların elinde olan bir durum olmadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Önümüzde depremler, görülüyor. Bizde fay hattı içerisindeyiz. Depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangın alarmına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Akıl ve zekayla hareket edip, teknolojiden uzak kalmamamız gerekiyor dedi.

Ülke genelinde deprem ve buna benzer çeşitli afetlerle boğuşma içerisinde olduklarını söyleyen AFAD Şube Müdürü Burhan Özü de, Bizde Amasya'mızda böyle bir durum vuku bulunması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla burada bir tatbikat senaryosu hazırlandıkö diye konuştu.

Amasya'da tatbikat gerçeği aratmadı

Amasya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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