Amasya'da tekel bayisinde 45 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'da 45 litre sahte içki ele geçirilen tekel bayisinin işletmecisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmaları sonucu, Merzifon ilçesinde bir tekel bayisinde sahte içki imal edilip satıldığını belirledi.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, pet şişelere doldurulmuş 45 litre sahte içki ele geçirdi.
Bunun üzerine işletmeci A.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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