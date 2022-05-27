Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

27.05.2022 13:44

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güldane T'ye (75) telefonla ulaşan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Güldane T'ye isminin terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli, parasını kendisine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Zanlıya inanan Güldane T, yaklaşık 110 bin lira değerindeki altınları evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Güldane T, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından Ankara'nın Keçiören ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, J.G, Ü.Y. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden J.G. ve B.A. tutuklandı, Ü.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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