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Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı - Son Dakika

Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı

18.02.2022 12:10
Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Amasya'da kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarında altın ve dövizini dolandırarak kaçan Ş.Ş.'nin (20) Sorgun'a geldiğinin tespit edilmesi üzerine Amasya ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ş.Ş.para ve altınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Yozgat, Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı - Son Dakika
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