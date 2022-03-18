Tır alev alev yandı - Son Dakika
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Tır alev alev yandı

18.03.2022 23:30
Tır alev alev yandı

Amasya – Çorum karayolunda seyir halindeki tır alev alev yandı.

Amasya – Çorum karayolunda seyir halindeki tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Amasya'ya doğru hareket eden Mustafa Şimşek yönetimindeki 26 B 1673 plakalı gıda yüklü tırın motor kısmından çıkan alevler kısa sürede dorse kısmını sıçradı.

Merzifon Ağyokuşu mevkiinde meydana gelen yangında alev topuna dönen tırdan çıkan sürücünün durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Alevlerin söndürüldüğü yangından geride tırın enkazı kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Çelik/ İHA)

Tır alev alev yandı
Tır alev alev yandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tır alev alev yandı - Son Dakika


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