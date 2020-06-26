Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktı - Son Dakika

Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktı

Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktıAMASYA'nın Suluova ilçesinde bir TIR'da içi arı dolu 152 çay paketi ele geçirildi.

Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir TIR'da içi arı dolu 152 çay paketi ele geçirildi. İlçeye bağlı Maarif Mahallesi'nde Yusuf T., 05 FM 253 plakalı çekici ve 05 FM 254 plakalı dorsesini temizlerken, çay paketleri olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Yusuf T., polis ekiplerine haber vererek, TIR'ın iki gün önce Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını ifade etti. Paketler üzerinde inceleme yapan ekipler, 152 kutunun içinde 1 anaç 6 işçi arının olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısın talimatları ile içi arı dolu kutular, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:24 Kaynak: DHA

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