Son Dakika Haberleri: Amasya'da tır refüje çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Amasya'da tır refüje çarptı: 1 yaralı

Amasya'da tır refüje çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Amasya'da kontrolden çıkan tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Amasya'da tır refüje çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Amasya'da kontrolden çıkan tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Hüseyin Ersin idaresindeki 34 EY 9131 plakalı tır, Ziyaret mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ersin, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen vinç ve itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu refüjleri keserek tırı bulunduğu yerden kaldırdı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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