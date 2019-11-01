Amasya'da tır refüje çarptı: 1 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Hüseyin Ersin idaresindeki 34 EY 9131 plakalı tır, Ziyaret mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ersin, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen vinç ve itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu refüjleri keserek tırı bulunduğu yerden kaldırdı.