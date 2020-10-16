Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı

16.10.2020 20:59
Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı, System.String[]

Amasya'da viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Amasya'da viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Tokat'tan Samsun'a giden Musa Torun idaresindeki 55 AOA 11 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkisinde viyadükten düştü.

Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan Torun, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Torun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Samsun, Amasya, Tokat, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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