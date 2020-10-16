Amasya'da viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı.
Tokat'tan Samsun'a giden Musa Torun idaresindeki 55 AOA 11 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkisinde viyadükten düştü.
Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan Torun, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Torun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı - Son Dakika