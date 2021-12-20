Amasya'nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Amasya'dan Samsun'a giden Mustafa A. (41) idaresindeki 55 H KV 7740 plakalı plakalı tır, Cevizdibi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Akbulut'a (30) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tırın çaptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika