Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kaza nedeniyle Taşova-Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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