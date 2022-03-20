Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı - Son Dakika
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Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı

20.03.2022 16:09
Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı

Amasya'nın Taşova ilçesinde refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kaza nedeniyle Taşova-Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.

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Taşova, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı - Son Dakika
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