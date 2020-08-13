Amasya'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Amasya'da yakalanan dolandırıcılık şüphelisi cezaevine gönderildi.

Amasya'da yakalanan dolandırıcılık şüphelisi cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, kent merkezi ve Suluova ilçesinde yaşlı iki kişinin yardım bahanesiyle "tırnakçılık" yöntemiyle 8 bin 100 lirasını çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Sezai A'yı yakaladı. Şüphelinin çeşitli illerde de benzer birçok suça karıştığı gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezai A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:27

Kaynak: AA

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