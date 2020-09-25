Amasya'da TOKİ konut sahipleri belli oldu - Son Dakika

Amasya'da TOKİ konut sahipleri belli oldu

AMASYA - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Amasya'nın Taşova ilçesinde inşa edilen 158 konutun hak sahibi ve konut belirleme kurası yapıldı.

TOKİ tarafından yaptırılan 158 adet toplu konutun "hak sahiplerinden konut belirleme kurası" pandemi nedeni ile TOKİ merkez binasında saat 15.00'te "seyircisiz "olarak gerçekleşti. Noter huzurunda 2+1 başvurulardan 118 adet asil ve 3+1 başvurulardan ise 40 adet asil, 8 adet yedek hak sahibi belirlenen kura çekilişi resmi sosyal medya hesabı facebook'tan ve "www.toki.gov.tr" adresinden canlı yayınlandı. Taşovalı vatandaşlar müftülük konferans salonunda bir araya gelerek TOKİ kurasını canlı olarak seyretti.

TOKİ'den kura sonucu daire kazanan vatandaşlardan Menekşe Güner, "2018'den bu yana bekliyoruz. 2. kat çıktı. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi. Yusuf Kırtepe, "Çok sevindim. Hayallerimde gerçek oldu" diye konuştu. Hanife Özdemir, "Çok mutluyum. Hayalim gerçekleşti" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Çok sevinçliyim. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.