Amasya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencilere uyuşturucu satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.



Uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin Amasya'daki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 589 gram esrar, 26 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ile uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.