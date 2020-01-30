Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 117 bin 601 oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden elde edilen verilere göre Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 117 bin 601 oldu.



Amasya'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda bin 398 adet arttı



Amasya ilinde 2019 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 138 adet (yüzde 0,12) azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 398, adet (yüzde 1,2) artarak 117 bin 601 adete ulaştı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; "2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Amasya'daki toplam 117 bin 601 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,8'i (58 bin 595 adet) otomobil, yüzde 2,6'sı (3 bin 037 adet) minibüs, yüzde 0,6'sı (679 adet) otobüs, yüzde 14,7'si (17 bin 274 adet) kamyonet, yüzde 3'ü (3 bin 508 adet) kamyon, yüzde 10,9'u (12 bin 821 adet) motosiklet, yüzde 0,3'ü (295 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 18,2'si (21 bin 392 adet) de traktörlerden oluşmaktadır.



Amasya'da Aralık ayında 4 bin 942 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 72,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 13,9 ile Kamyonet ve yüzde 8 ile traktör takip etti. 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 23 milyon 156 bin 975 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Amasya ili toplam 117 bin 601 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,5'ine sahiptir. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Amasya ilinde 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet ( yüzde 4,4), özel amaçlı (yüzde 3,1) ve kamyonet (yüzde 1,6) şeklinde gerçekleşmiştir. Ocak-aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47'si beyaz renklidir Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 53,8'i beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,7'si siyah ve yüzde 5,8'i kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerdedir. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 54,6'sı dizel yakıtlıdır. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 54,6'sı dizel, yüzde 36,2'si benzin, yüzde 5,8'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,4'ü elektrikli veya hibrittir" bilgileri verildi. - AMASYA