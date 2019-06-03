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Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı

5 dakika önce

Amasya'nın Taşova ve Merzifon ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ve Merzifon ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Taşova istikametine giden Şeref Ahmet Aydoğan'ın (15) kullandığı 06 FJ 3757 plakalı otomobil, Geydoğan köyü yakınlarında tarlaya uçtu.
Kazada, Aydoğan ile beraberindeki Muhammet Hüseyin Yüksel (14) ve Mahsar Kaan Hisar (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydoğan, buradaki müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Merzifon ilçesinde de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Samsun-Merzifon kara yolunda seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 60 PA 486 plakalı otomobil, Kara Mustafa Paşa Köyü mevkisinde devrildi.
Araçta sıkışan Senem Ö, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Merzifon, Taşova, Amasya, Güncel
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