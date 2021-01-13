Amasya'da trafik kazaları: 5 yaralı - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mustafa Düven (55) yönetimindeki 06 BZ 7585 plakalı otomobil, Bacakoğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü ile yanında bulunan Sibel Elveren (38), Zekiye İllik (66) ve Kadriye Düven (49) yaralandı.
Otogar kavşağında ise Erdal Comba'nın (63) kullandığı 05 KD 568 plakalı otomobil, Muharrem Çal idaresindeki 19 AY 064 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Comba yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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