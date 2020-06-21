Amasya'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Suluova ilçesinde aracından meyve kasalarını indirmek isterken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Amasya- Samsun kara yolunun Uzunoba köyü ile Yolpınar köyü kavşağı yakınlarında Mehmet Maraz (42), plakası belirlenemeyen pikabını yolun kenarına park etti. Aracından meyve kasalarını indirmek isteyen Maraz'a, R.V.'nın kullandığı ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Maraz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Maraz'ın cenazesi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü R.V. gözaltına alındı.