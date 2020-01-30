Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Merzifon'un Sarıbuğday-Alişar köy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.'nin kullandığı 05 DZ 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan D.K. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:23 Kaynak: İHA
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