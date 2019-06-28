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Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

12 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Ekin (59) idaresindeki 05 HD 861 plakalı traktör, Belediye Köprüsü mevkisinde İrfan Yıldız'ın (47) kullandığı 48 H 3413 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Emine (81) ve Şükran Yıldız (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:54 Kaynak: AA
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