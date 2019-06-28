Son Dakika Haberleri: Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem A.(35) kontrolündeki 05 AAK 149 plakalı otomobil ile Ahmet Turan G.(46) idaresindeki 58 BY 666 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu Muammer K.(49) ve Muharrem A.(35) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:12 Kaynak: İHA
Suluova, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı! Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 22:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]