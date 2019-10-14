Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
44 dakika önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Soner Alıncak (27) idaresindeki 80 EG 608 plakalı otomobil Dörtyol köyü mevkisinde ile Hüsamettin Taşkan (64) yönetimindeki 05 HC 989 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Alıncak'ın kullandığı otomobilde bulunan Abdullah Sancar (63) ile Büşra Kaplan (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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