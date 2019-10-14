Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kazada, Alıncak'ın kullandığı otomobilde bulunan Abdullah Sancar (63) ile Büşra Kaplan (25) yaralandı.

Soner Alıncak (27) idaresindeki 80 EG 608 plakalı otomobil Dörtyol köyü mevkisinde ile Hüsamettin Taşkan (64) yönetimindeki 05 HC 989 plakalı otomobille çarpıştı.

Amasya 'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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