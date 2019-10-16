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Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a giden Davut Fındık (65) yönetimindeki 28 KA 020 plakalı hafif ticari araçla Celil Çelik yönetimindeki 05 LN 596 plakalı şeker pancarı yüklü traktör çapıştı. Kazada sürücü Davut Fındık ile eşi Seher Fındık (63) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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