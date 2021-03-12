Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücülerden Hançer ve Türker ile araçlardan birinden Ali Akyazı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti