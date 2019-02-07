Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Amasya'dan Taşova'ya seyir halindeki Ali Yüksel
'in (57) kullandığı 61 AR 715 plakalı otomobil, Dutluk mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mahmut Yüksel (56), Kerim Yücel (44) ve Mustafa Yücel
(37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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