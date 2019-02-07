Son Dakika Haberleri: Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Amasya'dan Taşova'ya seyir halindeki Ali Yüksel'in (57) kullandığı 61 AR 715 plakalı otomobil, Dutluk mevkisinde refüje çarptı.


Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mahmut Yüksel (56), Kerim Yücel (44) ve Mustafa Yücel (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Ali Yüksel, Taşova, Amasya, Güncel
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