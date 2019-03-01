Son Dakika Haberleri: Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

50 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 05 BE 983 plakalı hafif ticari araç, Seydi Yanardağ (61) idaresindeki 44 EE 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sadık ve Zeynel Karatepe ile Kemal Göktaş (53) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Samsun, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin

Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:28:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]