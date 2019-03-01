Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
50 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Samsun
'dan İstanbul
'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 05 BE 983 plakalı hafif ticari araç, Seydi Yanardağ (61) idaresindeki 44 EE 468 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Sadık ve Zeynel Karatepe
ile Kemal Göktaş
(53) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Merzifon
Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:38 Kaynak: AA
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı
Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin
Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor