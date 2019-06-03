Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
'nın Taşova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.O'nun (34) kullandığı 58 SH 394 plakalı traktör, Dereli
köyü istikametinden Taşova istikametine seyir halinde olduğu sırada köy çıkışında bulunan virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan M.O. (34), K.C. (30), G.D. (33) ve K.E.O.(4) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
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