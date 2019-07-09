Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
'nın Merzifon
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gül
'ün (38) kullandığı 41 H 9655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Hüseyin (38), Ömer (29), Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı. Yaralılar, Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
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