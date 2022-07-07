Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

07.07.2022 16:24
Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Celal K. idaresindeki 16 ADJ 475 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı mevkisinde Nebi C'nin kullandığı 34 LH 5714 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan 16 ADJ 475 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Nurhan I. yönetimindeki 06 PGE 04 plakalı otomobile çarptı.

Araçlarda bulunan Özlem K, Elif K, Gülizar K, Elif C, Muhammed C. ve Rukiye C. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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