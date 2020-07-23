Amasya'da trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelilerle 3 güneş paneli ve uyarı lambası da bulundu.

Hırsızlık olayının olduğu yerde inceleme yapan asayiş ekipleri, şüpheli Yusuf T. ve Hasan T'yi gözaltına aldı.

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