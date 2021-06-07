Amasya'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Kızıleğrek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 19 ER 035 plakalı traktör, kontrolden çıkarak tarlada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerce traktörün altından çıkarılan Mustafa A, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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