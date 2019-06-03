Amasya'da traktör devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:49 Kaynak: AA
'nın Taşova
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı. Mustafa Oral
idaresindeki 58 SH 394 plakalı traktör, Dereli
köyü mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile Kenan Caba, Güney
Doğan ve Kemal Efe Oral, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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