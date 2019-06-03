Son Dakika Haberleri: Amasya'da traktör devrildi: 4 yaralı
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Amasya'da traktör devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı.

Amasya'da traktör devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı.
Mustafa Oral idaresindeki 58 SH 394 plakalı traktör, Dereli köyü mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile Kenan Caba, Güney Doğan ve Kemal Efe Oral, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:49 Kaynak: AA
Mustafa Oral, Taşova, Amasya, Güncel
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