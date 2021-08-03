Traktörden ayrılan römorkun çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hareket halindeki traktörden ayrılan römorkun çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.
Gümüş Caddesi'nde, Ayhan B'nin kullandığı 05 ABK 770 plakalı traktörün kancasından çıkan römorku, evlerinin önünde bulunan Keziban (60), Sema (30) ve Ömer Yazar'a (1) çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Keziban Yazar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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